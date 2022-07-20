شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تتسلم 4 أطنان لحوم صكوك أضاحى لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت هند عبد الحليم، نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة تسلم 4 طن لحوم من صكوك الأضاحي لتوزيعها علي الأسر الأكثر احتياجا علي مستوي المحافظة، وذلك في اطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برفع المعاناة عن كاهل الأسر الأكثر احتياجا والتعاون مع الجهات المعنية لتوزيع وإيصال لحوم صكوك الأضاحي لمستحقيها.

وأشارت نائب المحافظ بأنه سيتم توزيع اللحوم المستلمة بالتنسيق بين مديرتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي لضمان وصولها للمستحقين من خلال قاعدة البيانات المسجلة لدي التضامن الاجتماعي بالأسر الأولي بالرعاية، كما أشارت إلى أن المحافظة قد تسلمت 2 طن أثناء العيد تم توزيعهم.

وأكدت إلى أهمية مبادرة التبرع بصكوك الأضاحي لما تتركه من أثر إيجابي على المواطن الأولى بالرعاية وتحقق التنمية الإجتماعية مؤكدًا أن المشروع يتم بمنتهى الشفافية ويصل الخير فيه لمستحقيه الحقيقيين.