شكرا لقرائتكم خبر عن مطران إيبارشية البلينا بسوهاج يتابع امتحانات كلية القديس مارمرقس اللاهوتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الأنبا ويصا مطران إيبارشية البلينا فى سوهاج، اليوم، سير امتحانات الترم الثانى لكلية القديس مارمرقس اللاهوتية بالبلينا، التابعة للإيبارشية.

كانت الامتحانات بدأت أعمالها أول أمس، ومن المنتظر أن تستمر حتى منتصف شهر أغسطس المقبل.

وفى سياق متصل، أقامت السفارة المصرية بالعاصمة النمساوية ڤيينا، حفل استقبال على شرف قداسة البابا تواضروس الثانى، الذى يقوم بزيارة رعوية للنمسا، بدأها الخميس الماضى.

وكان فى استقبال قداسته لدى وصوله السفير محمد الملا سفير مصر فى النمسا ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والقنصل العام المصرى باسم طه.

وحضر الحفل غادة والى المدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، وسفراء عدد من الدول.

وأعرب السفير المصرى عن ترحيبه وسعادته ومعه كل العاملين بالسفارة، بزيارة قداسة البابا للنمسا والتي تتزامن الاحتفال بعدة مناسبات سعيدة من بينها عيد الأضحى المبارك وذكرى ثورة 23 يوليو، وأكد على أن مصر تفتخر بقداسة البابا.

من جهته أعرب قداسة البابا عن شكره للسفير ولفريق السفارة على دعوتهم الكريمة، مؤكدًا على فخره بمصر وبالمصريين الموجودين في كل مكان في العالم.



تفقد الامتحانات



جانب من تفقد الأنبا ويصا الامتحانات