شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تبحث مع طاجيكستان وممثلة معهد ستوكهولم الدولى ترتيبات جناح المياه بـCOP27 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمعت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى مع ممثل دولة طاجيكستان وممثلة معهد استوكهولم الدولي للمياه وذلك في إطار الترتيبات الخاصة بجناح المياه المقرر عقده ضمن أنشطة مؤتمر قمة المناخ COP27 والذي سيقام في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر القادم.

أكدت رئيس قطاع التخطيط، أن هناك جهود مبذولة في الإعداد ليوم المياه، حيث تقرر تخصيص يومكامل عن المياه، وإطلاق مبادرة دولية للتكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه بالتعاون مع عدد من المنظمات وشركاء التنمية، وقيام مصربقيادة تنظيم "جناح المياه" والذي سينعقد على مدار أيام المؤتمر بالتعاون مع أكثر من 20 منظمة دولية، وذلك في إطار مساعي مصرلدمج ملف المياه والعمل المناخي.

يشار الى أن وزارة الرى تنظم إسبوع القاهرة للمياه لرفع الوعي بقضايا المياه، وتعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات المائية الملحة بأساليب غير تقليدية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، ودعم وتنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة للمياه، والتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، حيث سيتم عقد إسبوع القاهرة الخامس للمياه تحت عنوان "المياه في قلب العمل المناخي" وذلك إيماناً من الدولة المصرية بأهمية محور المياه في ملف تغير المناخ.

ويحظى إسبوع القاهرة الخامس للمياه بالرعاية الشرفية للمجلس العالمي للمياه وجامعة الدول العربية، ومن المنتظر أن يشهد مشاركة واسعة من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسئولين في قطاع المياه والقطاعات الأخرى ذات الصلة من مختلف دول العالم، بالإضافة للعلماء والبرلمانيين والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدني والعديد من الفئات كالسيدات والمزارعين والقانونيين من مختلف دول العالم.

وستتضمن فعاليات الإسبوع عقد العديد من الإجتماعات رفيعة المستوي و ورش العمل الإقليمية والجلسات الفنية، وتقديم عروض ومشاركاتمن متحدثين دوليين بارزين، وتقديم أبحاث علمية من خبراء وأساتذة وطلبة وخريجي جامعات وطلاب مدارس، كما يقام على هامش الإسبوعمعرض لتكنولوجيا الري الحديث والري الذكي وأساليب إعادة استخدام المياه وتقنيات معالجة المياه ، كما يتم عقد عدد من المسابقات خلال الحدث، ومنها مسابقة أفضل مشروع تخرج، ومسابقة عرض أبحاث رسائل الماجستير والدكتوراة في ثلاث دقائق، والمسابقة القومية لترشيد استخدام المياه (حافظ عليها تلاقيها) والتي تُقام بين المزارعين للعام الخامس على التوالي من خلال إسبوع القاهرة للمياه حيث تقدم350 مزارع للمسابقة لعرض تجاربهم ، ومسابقة "شباب المبتكرين في مجال المياه" بمشاركة الطلبة من مدارس المتفوقين على مستوىالجمهورية.

كما سيتم خلال الإسبوع إعداد الصياغة النهائية لرسائل "حوار السياسات في البلدان التي تعاني من ندرة المياه من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة" والذي تم إطلاقه خلال إسبوع القاهرة الرابع للمياه ، حيث تمثل هذه الجلسات علامات على طريق الإعداد لمؤتمر الأممالمتحدة المعني بمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد العمل في مجال المياه والذي سيعقد في نيويورك خلال شهر مارس 2023.