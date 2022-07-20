شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس السيامة الكهنوتية لراعى كنيسة العذراء بالمنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر المكتب الإعلامى عن إيبارشية المنيا، أن الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ترأس قداس السيامة الكهنوتية للشماس ميخائيل صبحى، باسم الأب ميخائيل، وذلك بكنيسة السيدة العذراء ببردنوها.

وجاء ذلك بمشاركة الأنبا باسيليوس فوزى، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، والأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك.

وشارك أيضًا الأب بيشوى رسمى، عميد الكلية الإكليريكية بالمعادى، والأب إبرام ماهر، وكيل الكلية، والأب أيوب يوسف، راعى الكنيسة، والأب عمانوئيل عبدالله، وكيل المطرانية، ومجمع كهنة إيبارشية المنيا، وكهنة الإيبارشيات الأخرى، والشمامسة الإكليريكيون، وممثلو الكنيسة الأرثوذكسية بالمنيا، بالإضافة إلى الأخوات الراهبات من الراهبانيات المختلفة، وأسرة الأب المرتسم، والمؤمنين.

وأعطى كلمة العظة بعنوان "رسالة الكاهن". وانتهى القداس الاحتفاليّ بالصلاة والبركة الرسولية الختامية من الأب البطريرك، وصاحبي النّيافة، والأب المحتفى به للحاضرين.