شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية العامة "المكفوفين" أدوا الامتحان فى مادة الاقتصاد دون مشاكل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية.

وقال الدكتور رضا حجازي، إن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة لمدارس المكفوفين مؤمنه بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجنة النظام والمراقبة.

وشدد الدكتور رضا حجازى على مديري المديريات بالتنبيه على لجان مدارس (المتفوقين STEM) بأن أيام امتحانات الثانوية العامة لهذه المدارس سارية في مواعدها، وأن يوم السبت أخر أيام امتحانات الثانوية العامة لمدارس (المتفوقين STEM).

وقد سارت أجواء الامتحان بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.

وقامت غرفة العمليات المركزية بمتابعة سير الامتحان بالمحافظات التي يوجد بها لجان سير مكفوفين وعددهم 25 لجنة فى 23 محافظة، ولم تتلقى أي ملاحظات.

جدير بالذكر أن يوم الخميس الموافق 21 يوليو 2022 سوف يؤدي طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (علوم) الامتحان في مادة "الأحياء"، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة شعبة (الرياضيات) الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية "الإستاتيكا"، بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة (الشعبة الأدبية) الامتحان في مادة "الفلسفة والمنطق"، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة الإحصاء، ويؤدى طلاب الثانوية العامة مدارس (المتفوقين STEM) شعبة العلوم الامتحان في مادة "اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء والجيولوجيا)، بينما يؤدى طلاب الثانوية العامة مدارس (المتفوقين STEM) شعبة الرياضيات الامتحان في مادة "اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات)".