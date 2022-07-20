شكرا لقرائتكم خبر عن مرصد الأزهر يستعرض التجربة المصرية فى مواجهة الإرهاب للطلبة الوافدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض مرصد الأزهر لمكافحة التطرف التجربة المصرية في التطرف والإرهاب وجهود الدولة المصرية في القضاء على البؤر الإرهابية والتنظيمات المتطرفة، من خلال العمل الميداني والفكري على حد سواء.

وأبرز المرصد من خلال ورشة العمل التي تأتي ضمن فعاليات المعسكر التثقيفي للطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر الشريف المقام بمدينة الطور بجنوب سيناء بمشاركة طلاب من 28 جنسية.

أدار ورشة العمل : محمد عبودة الباحث بوحدة رصد اللغة العربية ورجب الناغي وخالد شلتوت الباحثان بوحدة رصد اللغة الألمانية بالمرصد حيث تطرقا إلى أهمية معالجة الفكر المتطرف بالفكر المعتدل وهي المهمة التي يضطلع مرصد الأزهر بالقيام بها استكمالا لمساعي الدولة المصرية في مكافحة التطرف والإرهاب.

كما تطرقت الورشة لعرض ما أثمرته العمليات النوعية التي نفذتها القوات المسلحة المصرية والشرطة في سبيل القضاء على البؤر الإرهابية في سيناء الحبيبة أرض التضحية والفداء.

هذا وقد شهدت ورشة العمل تفاعلا كبيرا من الطلاب المشاركين بالمعسكر؛ حيث أشادوا بالتجربة المصرية الرائدة في مواجهة الإرهاب وما حققته من نجاحات على الأرض بهدف تحقيق السلام العالمي.