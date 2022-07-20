شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يعزى ملك البحرين فى وفاة الشيخة مثايل آل خليفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة، إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين الشقيقة، في وفاة الشيخة مثايل آل خليفة، داعيا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكان قد نعى الديوان الملكي البحريني الشيخة مثايل بنت علي بن عيسى بن سلمان آل خليفة، وجاء نص النعى:

بسم الله الرحمن الرحيم

"يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي"

صدق الله العظيم

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى الديوان الملكي سمو الشيخة مثايل بنت علي بن عيسى بن سلمان آل خليفة التي انتقلت إلى جوار ربها مساء اليوم

وسيوارى جثمانها الثرى يوم غدٍ الثلاثاء

ونظراً للظروف الراهنة، تقبل التعازي عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي والهاتف وإرسال البرقيات

تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته

إنا لله وإنا إليه راجعون