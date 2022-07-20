شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس صربيا: ناقشت مع الرئيس السيسي الأوضاع فى أوكرانيا وتأثيرها على بلدينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، إنه تحدث مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن الأوضاع في أوكرانيا، وتأثير الأزمة على مصر وصربيا.

أضاف الرئيس الصربي، في كلمته بالمؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببلجراد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس قوي وفخم وكبير.

وتابع الرئيس الصربي، أن صربيا تحب الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، والذى أتى إلى صربيا وفخرت باستقباله في الستينيات.