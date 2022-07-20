شكرا لقرائتكم خبر عن هل يصبح فيروس كورونا موسميا يمكن التعايش معه؟ الصحة تعلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان أن فيروس كورونا لم يتحول إلى وباء موسمي حتى الآن وتابع: من الصعب التنبؤ بهذا الأمر وتحديد موعد ما، ولكن مع المتحورات الجديدة والأعراض التي تهاجم الجهاز التنفسي العلوي تشير الدراسات أننا نقترب من أن يصبح هذا الفيروس موسميا نتعايش معه.

وتناشد وزارة الصحة، المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة https://egcovac.mohp.gov.eg/#/registration لتلقي لقاحات فيروس كورونا، والتي تساهم في حماية كافة أفراد الأسرة من الإصابات الشديدة بفيروس كورونا ومتحوراته، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، وذلك في إطار حرص الوزارة على الصحة العامة للمواطنين وعلى مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.