شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الفضاء المصرية تحتفل بيوم القمر العالمى وتستعرض تفاصيل مهمة أبولو 11 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت وكالة الفضاء المصرية، منذ قليل، بالتعاون مع جامعة هيرتفوردشاير بالعاصمة الإدارية الجديدة احتفالية يوم القمر العالمي، وهو يوم دولي حددته الأمم المتحدة وتحتفل به في يوم 20 يوليو من كل عام، ويوافق الذكرى السنوية لأول هبوط بشري على سطح القمر في إطار مهمة" أبولو 11" التي أُرسلت إلى القمر.

يشارك في الاحتفالية، التي تقام بمقر الجامعة، الدكتور محمد القوصي الرئيس الرئيس التنفيذي للوكالة ونخبة من علماء ومهندسي الوكالة الدكتور علاء عطا الرئيس الأكاديمي لجامعة هيرتفوردشير ،الدكتورة دوري وينتر المسئول الاقتصادي بالسفارة الأمريكية ،بالإضافة إلى أساتذة الجامعات المصرية من الاقسام الاكاديمية ذات الصلة.

ويقام على هامش الاحتفالية سلسلة من المحاضرات والمناقشات بحضور رائدتي الفضاء الأمريكيتين الدكتورة سيان بروكتر والدكتورة كريستينا كورب للتحدث عن تجربتهما في الفضاء ورؤيتهما عن استكشاف القمر بالإضافة إلى ورش عمل عن المهام التناظرية وهندسة الفضاء والفرص المهنية لصغار المهتمين بالفضاء.

ويعد الاحتفال بيوم القمر العالمي فرصة جيدة لتثقيف الجمهور والترويج ورفع الوعي بالاستكشاف المستدام للقمر، واستخدامه، وأسباب الحاجة إلى العمل لتنظيم انشطة استكشاف القمر بدعم من الأمم المتحدة، إلى جانب تعزيز التعاون العالمي المتزايد بين المهتمين باستكشاف القمر من جميع أنحاء العالم.