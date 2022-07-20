شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: امتحان طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين مستمرة يوم السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان، أنه تم التنبيه على لجان مدارس (المتفوقين STEM) بأن أيام امتحانات الثانوية العامة لهذه المدارس سارية في مواعدها، وأن يوم السبت أخر أيام امتحانات الثانوية العامة لمدارس (المتفوقين STEM).

ويؤدى يوم الخميس الموافق 21 يوليو 2022 سوف يؤدي طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (علوم) الامتحان في مادة "الأحياء"، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة شعبة (الرياضيات) الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية "الإستاتيكا"، بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة (الشعبة الأدبية) الامتحان في مادة "الفلسفة والمنطق"، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة الإحصاء، ويؤدى طلاب الثانوية العامة مدارس (المتفوقين STEM) شعبة العلوم الامتحان في مادة "اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء والجيولوجيا)، بينما يؤدى طلاب الثانوية العامة مدارس (المتفوقين STEM) شعبة الرياضيات الامتحان في مادة "اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات)".