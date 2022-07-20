شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. العالم يحتفل بمرور 53 سنة على أول رحلة مأهولة إلى سطح القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الأربعاء 20 يوليو 2022 ذكرى مرور 53 سنة على أول رحلة مأهولة إلى سطح القمر.

وقالت الجمعية الفلكية بجدة ، فى تقرير لها ، إنه في مثل هذا اليوم من العام 1969 أصبح رائد الفضاء (نيل ارمسترونغ) أول إنسان يسير على سطح القمر حيث تمكنت وكالة ناسا بنجاح من إنزال المركبة الفضائية " ابولو 11 " على سطح القمر وهي تحمل على متنها رائدي الفضاء (نيل ارمسترونغ) و (باز الدرين) .

لقد أصبح (نيل ارمسترونغ) أول إنسان يسير على سطح القمر بعد ستة ساعات من الهبوط، وقد قضى حوالي ساعتين ونصف خارج المركبة الفضائية ، ورائد الفضاء (باز الدرين) بفترة أقل بقليل، حيث تم جمع 21.5 كيلوغرام من المادة القمرية والعودة إلى الأرض.

أما رائد الفضاء (مايكل كولينز) قائدة مركبة القيادة فقد بقي وحيدا في مدار حول القمر حتى عودة (ارمسترونغ و الدرين) بعد يوم واحد استعدادا لرحلة العودة إلى الأرض.

أبولو 11 كانت المهمة الخامسة المأهولة إلى القمر انطلقت بتاريخ 16 يوليو 1969 على متن الصاروخ " ساترن 5 " من مركز كينيدي الفضائي وذلك ضمن برنامج ابولو التابع لناسا.