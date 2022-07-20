شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة كويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسى بألمانيا بأنه لا سبيل لتسوية الأزمات إلا بالحلول السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرزت صحيفة "الأنباء" الكويتية الصادرة اليوم الأربعاء، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى أنه لا سبيل لتسوية تلك الأزمات إلا من خلال الحلول السياسية، بما يحافظ على وحدة أراضي الدول وسلامة مؤسساتها الوطنية، ومن ثم يوفر الأساس الأمني اللازم لمكافحة التنظيمات الإرهابية ومحاصرة عناصرها للحيلولة دون انتقالهم إلى دول أخرى بالمنطقة.

وقالت الصحيفة -تحت عنوان " السيسى لوزيرة خارجية ألمانيا: لا سبيل لتسوية الأزمات إلا بالحلول السياسية"- إن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس السيسي أمس الثلاثاء، وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في برلين؛ للتباحث حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة تطورات الأوضاع في أوكرانيا وتداعياتها الاقتصادية السلبية على المستوى العالمي، إلى جانب مستجدات جائحة كورونا، وكذلك ظاهرة تغير المناخ في ظل انعقاد "حوار بيترسبرج" واستضافة مصر المرتقبة للقمة العالمية للمناخ في شهر نوفمبر المقبل بشرم الشيخ.

وتابعت الصحيفة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد خلال اللقاء حرص مصر على تدعيم وتعميق الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع ألمانيا، والتي تمثل ركيزة مهمة للحفاظ على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، مشيرة إلى ترحيب وزيرة الخارجية الألمانية بزيارة الرئيس السيسي إلى برلين.

وأكدت أنها ستسهم في دعم مسيرة العلاقات بين البلدين على نحو بناء وإيجابي، خاصة في ظل التزام الحكومة الألمانية بتعزيز أطر التعاون المشترك مع مصر في مختلف المجالات، مشيدة في هذا الصدد بجهود الرئيس لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مصر والمنطقة بأسرها، مع الإعراب عن دعم بلادها لتلك الجهود.

ونوهت الصحيفة إلى أن الوزيرة الألمانية أعربت عن تطلع بلادها لتكثيف التنسيق المشترك مع مصر حول قضايا الشرق الأوسط، وذلك في ضوء الثقل السياسي المصري في محيطها الإقليمي، مشيدة في هذا السياق بالجهود التي تبذلها مصر لدعم مساعي التوصل إلى حلول سياسية للأزمات القائمة.