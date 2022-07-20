شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تعيين 510 شباب واستخراج 466 شهادة قياس مستوى مهارة بدمياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة دمياط بتعيين 510 شباب، منهم 8 "قادرون باختلاف" في منشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من مكاتب التشغيل، وبلغ المسجلين بها 1167 شاباً، كما تم استخراج 466 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة ، فضلاً عن توفير 25 فرصة عمل.

وقال الوزير: إن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 200 منشأة بنظام الدوري والحملات، والإعادة على 56 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 27 محضراً، وعمل ندوتي توعية بمصنع علف كفر سعد ومكتب الزهراء للرحلات بالزرقا، وفى مجال التدريب المهني تم الانتهاء من دورة تدريبية بمركز التدريب المهنى بدمياط الجديدة على مهنة التفصيل والحياكة لـ 12 متدربة .

تلقى الوزير، تقريرا بذلك من منى الاطروش مدير المديرية ، أشارت فيه إلى أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية خلال شهر يونيو الماضي بالتفتيش على 161 منشأة ، وإعادة التفتيش على 148 منشأة أخري، وأسفر التفتيش عن تحرير 51 محضراً للمنشآت المخالفة ، وعمل 10 مذكرات غلق إداري، وعمل 8 ندوات توعية، فضلاً عن تلقى 28 شكوى وتم إتخاذ إجراء قانوني حيال 6 شكاوى منهم ، و22 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة.

أما فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة صحياً و إجتماعياً حيث قامت المديرية بصرف 2000 جنيه منحة مولود جديد لعامل ، وصرف 54 ألفاً و296 جنيه لـ 66 عاملاً رعاية صحية، أما فى مجال علاقات العمل تلقت المديرية 11 شكوى عمالية تم تسوية شكوتين منها ودياً ، وإحالة شكوى للقضاء، وتبقى 8 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

وأضافت مدير المديرية، أنه في مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 297 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.