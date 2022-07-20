شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: ضبط 153 سيارة سرفيس غير ملتزمة بأجرة الركوب المحددة والان مع تفاصيل الخبر
وأشار اللواء أحمد راشد إلى أن الحملات شملت كافة قطاعات المحافظة بالمراكز والمدن والأحياء وساهمت في فرض الإنضباط علي منظومة نقل المواطنين والأجرة المحصلة منهم مع ضبط مخالفات السير لبعض المركبات والتي تم أتخاذ الإجراءات القانونية حيالها سواء بإلغاء أو سحب خط سير السرفيس الخاص بهم أو توقيع الغرامات المقررة في ذلك الشأن او سحب تراخيص المركبات وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور .
كما أكد المحافظ أنه تم التشديد علي جهاز السرفيس والأحياء والمراكز والمدن على ضرورة التأكيد على وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي، المتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقًا للزيادات الجديدة وتعليقها بمواقع واضحة داخل المواقف الرسمية لتوعية المواطنين وضمان عدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير مشيرا انه تم رصد إلتزام كبير من قبل السائقين بالتعريفات المحددة بالمواقف والمحاور .
وأكد المحافظ أن الدولة بكافة أجهزتها تقف في صف المواطن ضد اي سلوكيات استغلاليه من قبل بعض سيارات السرفيس سواء بمخالفة التعريفات المحددة لخطوط السير او تجزئة وتقسيم خط سير المركبات مؤكدا أن تم تكليف رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وجهاز السرفيس وأجهزة الرصد والمتابعة بالاستمرار في شن الحملات المفاجئة والدورية علي الطرق والمحاور والمواقف مع تفعيل القانون بمنتهي الحزم حيال المخالفين .
وشدد أنه علي المواطنين دور كبير في التعاون مع المحافظة والإبلاغ عن أي مخالفات من سيارات السرفيس سواء بعدم الالتزام بأجرة الركوب او بخط السير وذلك عبر وسائل الاتصال العديدة التي تم إتاحتها للتسهيل علي المواطنين وهي رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg و الارقام 35855722- 35863004 - 35869193- 35869371، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة واتساب على أرقام 01030113022 - 01016050453 بالإضافة إلى لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها .