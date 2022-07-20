شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. انتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة بالأحياء والفلسفة والاستاتيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتهى غدا الخميس 21 يوليو الجارى ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2022، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، انتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2022، الخميس 21 يوليو الجارى، ويؤدى الطلاب الاختبارات فى الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم والاستاتيكا لطلاب شعبة علمى رياضيات والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن أسئلة الامتحانات ستكون من المنهج بأسئلة تقيس الفهم ونواتج التعلم، لافتة إلى أن امتحان الاستاتيكا يتضمن 25 سؤالا، والمادة درجاتها مكملة لامتحان الجبر والهندسة الفراغية، إضافة إلى 50 سؤالا فى الأحياء وأيضا الفلسفة والمنطق 50 سؤالا، جميع الأسئلة اختيار من متعدد تقيس المستويات المختلفة للطلاب، قائلة: الأسئلة تم تصميمها لقياس وفرز مستويات الطلاب المختلفة.