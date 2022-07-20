شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تحصيل 24 ألف جنيه مستحقات ورثة مصرى توفى فى جدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية ، في الحصول على مستحقات ورثة مصري توفي بالمملكة، بلغت 4 آلاف و796 ريالا سعوديا، أي ما يعادل 24 ألفا و171 جنيها مصريا تقريبًا.

ووجه الوزير الملحق العمالي وليد عبد الرازق أحمد رئيس مكتب التمثيل العمالي، بالتواصل مع زملاء العامل المتوفى وابلاغهم تعازيه، وأنه يتواصل مع المكتب للحفاظ علي مستحقاته.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة: إن الوزير كلف المكتب بمتابعة مستحقات المرحوم أحمد على عطية الذى وافته المنية وهو على رأس العمل، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولًا بأول.

وقال الملحق العمالي وليد عبد الرازق أحمد: إن المتوفى يعمل سائق عمالة موسمية بشركة جميل خوقير لنقل الحجاج وتم التنسيق الكامل مع الشركة والقسم القنصلي لتسهيل استخراج تصريح الوفاء واستلام الجثمان من أحد ذويه وإنهاء إجراءات دفن المتوفى بمقبرة الشرائع بمكة المكرمة.

وأوضح الملحق العمالي أنه تم استخراج الشيك بمبلغ 4 آلاف و796 ريالا سعوديا، أي ما يعادل 24 ألفا و171 جنيها مصريا تقريبًا ، باسم مستحقات ورثة المتوفى تمهيدا لارساله لوزارة القوى العاملة لتسليمه لذويه.