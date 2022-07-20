شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة ينهى إجراءات وصول جثمان الصيدلى المقتول بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت سلطات قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، كافة إجراءات وصول جثمان الصيدلي المصرى المقتول في المملكة العربية السعودية، تمهيدًا لدفنه في مثواه الأخير بمحافظة المنوفية.

ووصل الجثمان صباح اليوم الأربعاء، علي متن رحلة مصر للطيران القادمة من الرياض، وتم إنهاء إجراءات وصوله داخل قرية البضائع بالمطار تحت إشراف إدارة الحجر الصحي برئاسة الدكتور حازم حسين مدير الحجر .

واستقبل عدد من أفراد أسرة الصيدلي المصري، الجثمان في مطار القاهرة، ويرافقهم أيضا عدد من أعضاء مجلس نقابة صيادلة مصر، الذين حرصوا علي التواجد مع عائلته لاستقبال جثمانه وتوديه إلى مثواه الأخير.

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا من الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أشار فيه إلى أن الصيدلي المصري القتيل يدعى أحمد محمد عبد الهادي، وهو من أبناء محافظة المنوفية مركز الشهداء ويبلغ من العمر 33 عاما.

وأوضح الملحق العمالي أن الوفاة سببها إطلاق رصاصتين من إحدى السيدات السعوديات، والتي طلبت منه صرف مضاد حيوي دون إرشادات طبيب، لكنه رفض فأطلقت عليه الرصاص، في وقت دوامه الرسمي أثناء تواجده في الصيدلية التي يعمل بها "صيدلية العائلة" الكائنة بحي الناصرية في مدينة سكاكا التابعة لمنطقة الحدود الشمالية.

وتابع الملحق العمالي في تقريره للوزير إلى أنه تم نقله الصيدلي إلى المستشفى لمحاولة إنقاذ حياته إلا أنه فارق الحياة فور وصوله إلى المستشفى وفشلت كل محاولات الانعاش القلبى، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة المستشفى وتحت تصرف النيابة العامة.

وكشف أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي عن أن الشرطة قامت بإلقاء القبض السيدة التى أطلقت الرصاص على الصيدلى، وتفريغ الكاميرات وبدء التحقيقات لمحاولة الوصول إلى أسباب الحادث.

كما قامت القنصلية المصرية بالرياض بمتابعة الأحداث وسير التحقيقات للحفاظ على حقوق الصيدلى المتوفى.

ويقوم مكتب التمثيل العمالي بالرياض بالتواصل والمتابعة للحفاظ على المستحقات المالية والتأمينية للصيدلى لدى جهة عمله والتأمينات الاجتماعية لوقوع الحادث داخل مقر عمله وأثناء فترة دوامه الرسمي.