شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توضح مواعيد صرف حافز الصفوف الأولى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية بجميع المحافظات علي مستوي الجمهورية، رداً علي استفسارات بشأن تحديد استحقاق صرف حافز تطوير التعليم والصفوف الأولي "رياض الأطفال وحتي الصف الرابع الابتدائي" .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن صرف حافز تطوير التعليم يكون عن فترة عام دراسي وليس عام مالي، وأن يكون الصرف عن الفترة التي تبدأ من 1 أكتوبر 2021/ وحتي 30 يونيو، وذلك تحقيقاً لمبدأ الأجر مقابل العمل.

كان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم، أكد أن كل ما يتردد بشأن ضم العامين الخامس والسادس الابتدائي في نظام التعليم الجديد هو خرافات واستمرار لحرب تشويه منظومة التطوير، وأرجو أن نعتمد جميعا على المصادر الرسمية للاخبار، وما عدا ذلك فهو حرب إشاعات لا تكاد تتوقف.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى سوف تعلن غدا الخميس مواعيد بدء العام الدراسي الجديد والخريطة الزمنية للعام الدراسي المقبل.