شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة وصول الرئيس السيسى إلى قصر صربيا الرئاسى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365”، فيديو لحظة وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى قصر صربيا الرئاسى، واستقبل الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش الرئيس عبد الفتاح السيسي فور وصوله قصر صربيا الرئاسي.

كانت المقاتلات الصربية قد رافقت - شرفياً- طائرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ترحيباً به منذ دخول المجال الجوي الصربى وحتى الهبوط في مطار بلجراد.

وكان الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس فى مطار العاصمة بلجراد.