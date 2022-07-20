"ألكسندر فوتشيتش" يستقبل الرئيس السيسى بقصر صربيا الرئاسى

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القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر صربيا الرئاسي.

كانت المقاتلات الصربية قد رافقت - شرفياً- طائرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ترحيباً به منذ دخول المجال الجوي الصربى وحتى الهبوط في مطار بلجراد.

وكان الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس فى مطار العاصمة بلجراد.

واختتم الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارته الى دولة المانيا أمس، وتوجه إلى العاصمة الصربية بلجراد في زيارة ثنائية رسمية الاولى من نوعها، وذلك في إطار العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين".

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن زيارة الرئيس إلى بلجراد ستشهد عقد مباحثات مكثفة مع الرئيس الصربي " ألكسندر فوتشيتش"، بالإضافة إلى مقابلة رئيس البرلمان الصربي، وذلك لبحث آليات تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين الجانبين، فضلاً عن النظر في سبل التعاون والتنسيق على الصعيدين الدولي والإقليمي.

كما سيتخلل الزيارة عدد آخر من الأنشطة المكثفة للرئيس، وعلى رأسها إلقاء كلمة في جامعة بلجراد تتضمن التركيز على مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وآفاق تعظيمها، فضلاً عن استعراض محددات السياسة المصرية تجاه أهم القضايا الإقليمية والدولية المعاصرة.