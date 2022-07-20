شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم عن ضم الصفين الخامس والسادس: استمرار لحرب تشويه منظومة التطوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم، أن كل ما يتردد بشأن ضم العامين الخامس والسادس الابتدائي في نظام التعليم الجديد هو خرافات واستمرار لحرب تشويه منظومة التطوير، وأرجو أن نعتمد جميعا على المصادر الرسمية للأخبار، وما عدا ذلك فهو حرب إشاعات لا تكاد تتوقف.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى سوف تعلن غدا الخميس مواعيد بدء العام الدراسي الجديد والخريطة الزمنية للعام الدراسي المقبل.

من ناحية أخرى، كان قد كشف الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون التعليم الفنى، موعد امتحان الدور الثانى لشهادة الدبلومات الفنية 2022 موضحا أنها ستبدأ 30 يوليو الجارى.

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: مقترح نتيجة الدور الثانى أواخر شهر أغسطس 2022، موضحا أنه سيتاح لكل من رسب فى مادة أو مادتين فى امتحانات الدور الأول دخول امتحانات الدور الثانى أما من رسب فى أكثر من مادتين سيبقى للإعادة للعام الدراسى المقبل، مشيرا إلى أنه تم التجهيز لامتحانات الدور الثانى وسيؤدى الطلاب اختبارات الدور الثانى بنفس أرقام جلوس الدور الأول كما تم طباعة الأسئلة وتجهيز اللجان لامتحانات الدور الثانى، مشيرا إلى أن من يدخل امتحان الدور الثانى يحصل على درجة النجاح فقط فى المادة إلا إذا كان الطالب قام بتأجيل امتحانات الدور الأول لعذر قانونى ففقى هذه الحالة يحصل على الدرجة الفعلية للمادة بامتحانات الدور الثانى التى تنطلق 30 يوليو.