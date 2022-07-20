شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدين الهجوم الإرهابى على عناصر من قوات الشرطة العراقية بمحافظة صلاح الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الأربعاء، عن بالغ إدانتها واستنكارها للهجوم الإرهابى الجبان الذى استهدف عناصر من قوات الشرطة العراقية بمحافظة صلاح الدين، ما أسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشقاء العراقيين.

وتقدمت مصر -في بيان صحفي لوزارة الخارجية- بخالص التعازي للعراق الشقيق ولذوي الضحايا، متمنيةً الشفاء العاجل لكافة المُصابين، كما أكدت مصر على تضامنها ودعمها للعراق في مواجهة كافة صور الإرهاب والعنف والتطرف.

وأفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأربعاء، بمقتل وإصابة ستة عناصر من الشرطة الاتحادية باشتباكات مع عناصر من تنظيم داعش الإرهابي في محافظة صلاح الدين.