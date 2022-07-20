شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى البدوى لرؤساء اللجان النقابية: لا للمطالب الفئوية بالحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام، من اللجان النقابية بالمؤسسات الصحفية صياغة مذكرات مكتوبة بمطالب كل لجنة نقابية داخل كل المؤسسة، وذلك للاستفادة منها في عرض مطالب النقابة العامة من "الحوار الوطني" الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال البدوي أنه على جميع اللجان أن تفصل في مطالبها بين المطالب العامة ،والفئوية، وان تركز على المطالب العامة، حيث أن الأخير ة تحقق المنافع والإصلاح العام وتكون مقدمة للإصلاح الشامل للفرد والمؤسسة.

جاء ذلك خلال لقاء البدوي أمس الثلاثاء بمقر النقابة العامة مع رؤساء اللجان النقابية بالمؤسسات الصحفية في إطار لقاءات النقابة العامة مع كافة القطاعات التابعة لها والاستماع إلى اللجان النقابية في كافة المواقع .

وأكد مجدي البدوي على أهمية المشاركة في هذا الحوار بكافة الطرق والاستفادة منه في طرح قضايا العمال ،ومطالبهم المشروعة من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والصحي للعمال، وبالتالي سيحقق ذلك ما جاء في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من النهوض بالعمل النقابي واشراكه في كافة القرارات والتشريعات التي تخص العمال، وبالتالي سيحقق ذلك الاستقرار في مواقع العمل وزيادة الإنتاج، موضحا أن اتحاد العمال لديه رؤية واضحة في المشاركة في الحوار الوطني وحدد مطالبه الخاصة بتشريعات عادلة ومتوازنة والحفاظ على حقوق ومكتسبات العمال في أجل عادل وبيئة عمل لائقة وامان وظيفي.