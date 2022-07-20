شكرا لقرائتكم خبر عن 91% من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة تزوير براءات الاختراع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم تزوير براءات الاختراعات، أيد غالبية القراء مطالب تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم تزوير براءات الاختراعات.

وأيد 91% من القراء مطالب تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم تزوير براءات الاختراعات، بينما عارض 9% من القراء مطالب تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم تزوير براءات الاختراعات.