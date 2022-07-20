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الصحة تحذر من تناول الفيتامينات بالتزامن مع الإصابة بكورونا.. تفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - حذرت وزارة الصحة والسكان من الافراط فى تناول الأدوية والفيتامينات لأنه يؤدى إلى زيادة ترسيبات الأملاح على الكلى وفى الجسم بشكل عام كما أنه يؤدى إلى تقليل فاعلية تلك الأدوية فى حال استخدامها عند الاصابة بفيروس .

وأوضحت وزارة الصحة والسكان ضرورة تناول الفيتامينات والأدوية بعد استشارة الطبيب ولفترة زمنية محددة وقالت : تانول الفيتامينات يقلل من فاعلية الدواء حال الاصابة بكورونا .

وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه ينبغى التواصل مع الطبيب قبل الحصول علي اى دواء .

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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