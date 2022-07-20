شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: Cop27 فرصة حقيقية للاستثمار فى البشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبل 128 يوما على استضافة مصر للحدث الأهم عالميا لهذا العام وهو مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ فى دورته السابعة والعشرين والذى سيعقد فى مدينة شرم الشيخ، اكدت وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، أن مصر تعمل على جعل المؤتمر فرصة حقيقية للاستثمار في البشر و خاصة الشباب.

واوضحت وزيرة البيئة فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه تم وضع الشباب في قلب عملية الاستعداد لمؤتمر COP27 ، لدفع جدول الأعمال وتوفير حلول غير تقليدية لكافة التحديات من اجل الاجيال المقبلة، ومنهم الباحثين المصريين بالخارج، لعرض افكارهم و مقترحاتهم لحماية البيئة والتصدى لآثار التغيرات المناخية.

وقالت الوزيرة ، ان مصر ستخصص عدد من الأيام يمكن خلالها عرض افكار الشباب ومنها يوم العلم والتكنولوجيا بالتعاون مع وزارة التعليم العالى و البحث العلمى ؛ لإيجاد حلول مبتكرة يمكن تقديمها خلال المؤتمر تساهم فى إنقاذ البشرية من الآثار السلبية لتغير المناخ، كما سيتم استعراض مشكلة كل قطاع يتسبب فى تلك الآثار، والعمل على إيجاد حلول مبتكرة فى هذا المجال، ووضع خارطة طريق لتقليل الانبعاثات باستخدام الحلول الرقمية، مع استعداداتنا لمؤتمر المناخ cop27.