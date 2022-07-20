شكرا لقرائتكم خبر عن طقس شديد الحرارة اليوم وارتفاع أمواج البحر المتوسط والعظمى بالقاهرة 36 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء، استمرار ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و جنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء ، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد استمرار ارتفاع فى نسب الرطوبة نهارا مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح بين 2: 3 درجة ، مع وجود نشاط رياح أحيانا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا.

كما تنشط الرياح على سواحل البحر المتوسط مما يؤدى إلى ارتفاع الأمواج بقيم تتراوح من 1.5 : 2.5 متر، مع وجود شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 36 درجة والمحسوسة 38 والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والمحسوسة 33 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والمحسوسة 43 درجة والصغرى 27 درجة.