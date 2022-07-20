شكرا لقرائتكم خبر عن "جبل الدخان" منطقة أثرية رومانية بقلب جبال البحر الأحمر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضم محافظة البحر الأحمر مجموعة من المناطق الاثرية المختلفة والتي ترجع للعصور الفرعونية والاسلامية والرومانية وغيرها، من بين تلك المناطق الاثرية المعروفة بالبحر الأحمر منطقة جبل الدخان الرومانية والتي تعد لم تكتشف بعد ..تعرف عليها في المعلومات الاتية

- تعتبر منطقة "جبل الدخان" من المناطق الأثرية والتي يعود تاريخها للقرن الثالث الميلادى فى عصر الإمبراطور الروماني " دقلديانوس".

- تقع منطقة جبل الدخان شمال غرب مدينة الغردقة على مسافة 65 كم، والتي تحتوى على بقايا معبد صغير ومدينة للعمال ومقابر، كما أنها غنية بأنواع متعددة من النباتات الطبية والحيوانات والطيور النادرة.

- كان يستخدم الرومانيين المنطقة كمحجر لاستخراج حجر السماق الإمبراطورى البنفسجي اللون، وأقام الرومان مدينة للعمال لقطع الحجر وتصديره عن طريق ميناء صغير يسمى "حصن أبو شعر".

- يضم مدنًا وقلاعًا رومانية ومناجم ذهب وعيون مياه عذبة وأشجارًا للتين والنخيل وكهوفًا قبطية، بالإضافة إلى 11 نقطة تفتيش قديمة كانت تشرف على تأمين الطريق القديم الواصل بين البحر الأحمر والصعيد .

- نظمت إدارة السياحة بالمحافظة بمشاركة نقابة المرشدين السياحيين رحلة استكشافية لمنطقة جبل الدخان وبئر بديع والتى تقع على بعد 65 كم شمال غرب الغردقة منذ سنوات، لاعادة اكتشافها .

شارك بالرحلة الاستكشافية مدير مكتب آثار البحر الأحمر الفرعونية التابعة لوزراة الآثار، ومندوب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، ونقيب المرشدين السياحيين، وعدد من المرشدين السياحيين لكبرى الشركات السياحية، والذين أجمعوا على أن المنطقة تعتبر مقصدا سياحيا مميزا، يمكن عمل برامج للسفارى لها يساهم فى جذب السائحين وزيادة الدخل القومي.

اكد المشاركين في الرحلة أن المنطقة يتطلب احيائها عملية ترميم للمعبد الرومانى عن طريق بعثة من وزارة الآثار وعمل الدراسات اللازمة لتجهيزها لاستقبال السائحين وإدراجها ضمن رحلات الشركات السياحية كمقصد سياحى تاريخى بالبحر الأحمر .