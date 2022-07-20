شكرا لقرائتكم خبر عن لو أنهيت إجراءات التصالح.. حول عداد الكهرباء الكودى لقانونى بهذه الطريقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد إنهاء إجراءات التصالح مع الحى التابع له، يمكن للمواطن تحويل عداد الكهرباء الكودى لآخر قانونى، يرصد الخليج 365 لقراءه الخطوات التي يجب اتباعها فى حالة رغبة المواطن لتحويل العداد الكودى لآخر يحمل اسم مالك الوحدة التى تم توصيل التيار الكهربائي لها بدلا من الرقم الكودى، وذلك باتباع هذه الخطوات:

1- تقديم جواب التصالح مع المحليات وفقا لقانون مخالفات البناء لشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك.

2- صورة من البطاقة الشخصية.

3- صورة من عقد ملكية الوحدة.

4- العقد المبرم بين المشترك وشركة توزيع الكهرباء الخاص بالعداد الكودى.

5- تقديم طلب بشركة التوزيع مرفق به المستندات المطلوبه بتحويل عداد الكهرباء الكودى إلى قانونى بعد إنهاء إجراءات التصالح.

6- تحويل العداد الكودى لقانونى لا يتطلب اى مصاريف ماليه إضافية.

7- تغdير العداد الكودى لقانونى لا يحتاج لتغيير العداد مرة أخرى لأنه عداد مسبوق الدفع.