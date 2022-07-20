شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو تأثر الموجات شديدة الحرارة على النباتات ؟ والان مع تفاصيل الخبر
و درجة الحرارة 40 ° بعد 20 يونيو غير 40 °م فى مايو بسبب الأشعة القصيرة.
وأهم التوصيات الزراعية هي تقريب مدة الري والبعد عن الري وقت الظهيرة مع الوضع في الاعتبار أن الموجات شديدة الحرارة المتتالية سوف تسبب:
1- ضعف فى تحجيم الثمار (البلح – الزيتون – التين – البرتقال والليمون – أحياناً لوز القطن) وانخفاض نسبة المواد الفعالة (زيت مثلاً فىالزيتون) ومهم تنظيم الري وتكثيف اضافات البوتاسيوم والماغنسيوم.
2- ضعف عمليات التلقيح والإخصاب للمحاصيل الصيفية وخاصة لو فيه رياح ساخنة ( الذرة والأرز والسمسم والفول السودانى وفولالصويا واللوبيا ..الخ) وهنا بقه مركبات زي الكالسيوم بورون مهمة وطريقة المعاملة حسب نوع المحصول .
3- زيادة معدلات التنفيل فى المحاصيل الثمرية (التنفيل يعني تساقط العقد الحديث) زي الخيار والطماطم والفلفل والباذنجان والبامية .
3- زيادة تعداد بعض الآفات المرتبطة بالحرارة زي الحشرات القشرية والبق الدقيقي والعنكبوت الاحمر وباقي الحشرات حرشفية الاجنحةزي دودة ورق القطن والديدان الثمار ولابد يكون هناك مراقبة ورصد مستمر للزراعات .
4- زيادة فى حدة الامراض المحبة للرطوبة الحرة زي البياض الزغبي والتبقعات على كثير من المحاصيل (بياض زغبي على الريحانوالخيار – التبقع الزاوي والانثراكنوز على القطن .