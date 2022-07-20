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المعاهد الأزهرية: ترحيل امتحانات مواد الدور الثانى للنقل إلى الخميس بدلا من السبت

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القاهرة - سامية سيد - قرر قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الثلاثاء، ترحيل امتحانات مواد الدور الثاني لصفوف النقل للمراحل ( الابتدائي_ الاعدادي _الثانوي _القراءات _ معاهد البعوث) التي كان من المقرر عقدها يوم السبت المقبل الموافق ٢٠٢٢/٧/٢٣م إلى الخميس الموافق ٢٠٢٢/٧/٢٨م، وذلك بناء على صدور قرار السيد رئيس مجلس الوزراء باعتبار يوم السبت الموافق 23/7/2022 إجازة رسمية بمناسبة ثورة 23 يوليو.

 

وعليه فقد تقرر بدء الامتحانات يوم الأحد الموافق ٢٤/٧/٢٠٢٢ لجميع المراحل والصفوف حسب الجدول  المعتمد من رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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