شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن توجه بتغذية ماكينات ATM لصرف معاش يوليو لمن تخلفوا عن الموعد المحدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع غرفة وزارة التضامن الاجتماعى صرف معاشات يوليو 2022 من فروع بنك ناصر الاجتماعىُ ووجهت الوزارة باستمرار تغذية ماكينات الصرف الالى لصرف المعاشات لمن تخلفو عن الموعد المحدد لاصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات .

ويأتى ذلك فى الوقت الذى وجهت فيه وزارة التضامن الاجتماعى ، بتيسير كافة الإجراءات لصرف معاشات يوليو من بنك ناصر خلال ايّام العمل كذلك تغذية ماكينات الصراف الآلى لدى البنك، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

ويلزم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 صاحب العمل بعلاج الموظف عند حدوث إصابة أثناء العمل، على أن تتحمل الجهة المختصة صرف تعويض الأجر.