شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الأربعاء 20/7/2022 بمحافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 3:24 ص.
موعد صلاة الظهر 12:01 ص.
موعد صلاة العصر 38: 3 م.
موعد صلاة المغرب 6:57 م
موعد صلاة العشاء 8:26 م.
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 3:24 ص
موعد صلاة الظهر 12:06 م.
موعد صلاة العصر 3:45 م.
موعد صلاة المغرب 7:04 م
موعد صلاة العشاء 8:36 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 3:18
موعد صلاة الظهر 11:57 م
موعد صلاة العصر 3:35 م
موعد صلاة المغرب 6:54 م
موعد صلاة العشاء 8:24 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 3:20 ص.
وقت صلاة الظهر 11:49 ص.
موعد صلاة العصر 3:21 م.
وقت صلاة المغرب 6:41 م.
وقت صلاة العشاء 8:07 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 3:35 ص.
موعد صلاة الظهر 11:55 ص.
موعد صلاة العصر 20: 3 م.
موعد صلاة المغرب 6:42 م.
موعد صلاة العشاء 8:04 م.