شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تناشد المواطنين الإبلاغ عن أى مسجد به صناديق تبرعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناشدت وزارة الأوقاف، المواطنين، الإبلاغ عن أي مسجد يحتفظ بصناديق التبرعات عدا مساجد النذور، وذلك عبر "واتس آب" رقم "01200115268"، مشددة على جميع مديري المديريات والإدارات والمفتشين بضرورة التأكد من عدم وجود أي صناديق للتبرعات بالمساجد، وفي حالة وجود صناديق للتبرعات سيتم إحالة جميع المقصرين للتحقيق.

وقررت وزارة الأوقاف، أمس الأول الإثنين وقف "س.م"، إمام وخطيب بأوقاف مسجد ال (100م) بحى الشباب – مدينة العبور عن العمل مع إحالته إلى التحقيق بلجنة القيم والشئون القانونية بديوان عام الوزارة، لسماحه بجمع أموال بالمسجد فى وجوده بالمخالفة للقانون وتعليمات الوزارة .

وكانت وزارة الأوقاف قررت منع جمع أية تبرعات فى المساجد ورفع جميع صناديق التبرعات بكافة المساجد على مستوى الجمهورية، فيما عدا صناديق النذور، كما أصدرت الوزارة فى وقت لاحق للقرار الأساسى، قرار بمنع جمع أموال نظير صناديق حفظ الأحذية أو نظير استخدام دورات المياه فى المساجد.

وأكدت وزارة الأوقاف، في وقت سابق، أنها لا تمنع التبرعات للمساجد، وإنما قراراتها تأتى لوضع ضوابط لعملية جمع التبرعات لتكون فى مسار طبيعى ورسمى يضمن حق المتبرع ويضمن عدم إهدار أموال التبرعات ويقضى على محاولات الاستيلاء على هذه الأموال التى يتم جمعها من التبرعات للمساجد لصالح أى جماعة.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أنه يمكن لمن يريد التبرع على سبيل المثال بأشياء عينية كأدوات النظافة وغيرها، أن يتبرع بها للمسجد مباشرة ويتم تسجيلها فى سجلات مخزن المسجد، أما من يريد التبرع بأشياء أو أجهزة معمرة مثل التكييفات فيمكنه أيضا اتباع نفس الأمر ولإمام المسجد قبول هذه التبرعات ووضعها فى عهدة المسجد وتدوينها فى سجلات مخصصة لذلك، ومن يريد التبرع بأموال لمسجد بعينه فيتم التبرع فى حساب مجلس إدارة المسجد الذى يعلن عنه كل مسجد، ومن يريد التبرع للمساجد بشكل عام فيمكن التبرع على الحسابات الرسمية التى أعلنتها الوزارة للتبرع للمساجد.