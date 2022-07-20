شكرا لقرائتكم خبر عن سجل بياناتك الآن على موقع الخليج 365 لتصلك نتيجة الثانوية العامة فور إعلانها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم موقع الخليج 365 لقرائه خدمة الحصول على نتيجة الثانوية العامة من خلال الموقع فور إعلانها من وزير التربية والتعليم.

وتعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال أيام نتيجة الثانوية العامة في مؤتمر صحفى يعقد بديوان وزارة التربية والتعليم، ومن المقرر أن تستعرض الوزارة نسب النجاح ومؤشرات المجاميع والطلاب الذين تم حرمانهم من الامتحانات بسبب الغش، إضافة إلى مدى استجابة الطلاب للتقييم الجديد الذى تم تطبيقه لأول مرة في الثانوية العامة 2022.

فى إطار حرص مؤسسة الخليج 365 على تقديم خدمات متميزة لقراءة، وقعت المؤسسة، عقد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حيث ينشر ”الخليج 365” النتيجة بشكل إلكترونى عقب اعتمادها من الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم الأسبوع المقبل.

ويوفر الخليج 365 النتيجة لطلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور برقم الجلوس حيث يستطيع الطالب التسجيل عبر الموقع الرسمى للحصول على النتيجة فور اعتمادها وإعلانها.

وتعلن نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022، إلكترونيا على موقع الخليج 365، حيث يتاح للطالب معرفة نتيجته فى جميع المواد بجانب المجموع الكلى من خلال رقم الجلوس.