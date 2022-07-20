شكرا لقرائتكم خبر عن الأجواء شديدة الحرارة.. تعرف على درجات الحرارة حتى الأحد بكافة الأنحاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى الأحد المقبل، حيث يستمر الطقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار على السواحل الشمالية، معتدل رطب ليلا على كافة الأنحاء.

وينشر الخليج 365 لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى فى الظل والمحسوسة المتوقعة حتى السبت كما يلى:

- الأربعاء 20 يوليو:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة المحسوسة 39 درجة

السواحل الشمالية العظمى 31 درجة المحسوسة 35 درجة

جنوب سيناء العظمى 41 درجة المحسوسة 43 درجة

شمال الصعيد العظمى 38 درجة المحسوسة 40 درجة

جنوب الصعيد العظمى 43 درجة المحسوسة 44 درجة

- الخميس 21 يوليو :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة المحسوسة 37 درجة

السواحل الشمالية العظمى 31 درجة المحسوسة 34 درجة

جنوب سيناء العظمى 40 درجة المحسوسة 42 درجة

شمال الصعيد العظمى 38 درجة المحسوسة 41 درجة

جنوب الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 44 درجة

- الجمعة 22 يوليو :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة المحسوسة 38 درجة

السواحل الشمالية العظمى 31 درجة المحسوسة 33 درجة

جنوب سيناء العظمى 40 درجة المحسوسة 41 درجة

شمال الصعيد العظمى 37 درجة المحسوسة 40 درجة

جنوب الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 43 درجة

- السبت 23 يوليو :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة المحسوسة 37 درجة

السواحل الشمالية العظمى 31 درجة المحسوسة 33 درجة

جنوب سيناء العظمى 39 درجة المحسوسة 41 درجة

شمال الصعيد العظمى 38 درجة المحسوسة 40 درجة

جنوب الصعيد العظمى 43 درجة المحسوسة 44 درجة

- الأحد 24 يوليو:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة المحسوسة 38 درجة

السواحل الشمالية العظمى 31 درجة المحسوسة 33 درجة

جنوب سيناء العظمى 39 درجة المحسوسة 42 درجة

شمال الصعيد العظمى 38 درجة المحسوسة 40 درجة

جنوب الصعيد العظمى 43 درجة المحسوسة 45 درجة