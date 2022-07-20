شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: نرحب بالجهود المصرية فى ملف المناخ وقضايا الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية، جيرالدين غريفيث، إن الولايات المتحدة تتشارك مع العديد من الشركاء في الشرق الأوسط، وهناك أولوية لتحقيق المصالح الأمريكية وشعوب المنطقة.

وأضافت جيرالدين غريفيث، في مداخلة عبر زووم، لبرنامج "مساء dmc" مع الإعلامي رامي رضوان، عبر قناة dmc، أن الولايات المتحدة الأمريكية ترحب بالجهود المصرية وتتطلع للشراكة مع الحكومة المصرية، بسبب الدور المحوري الذي تلعبه مصر في ملف المناخ والعديد من القضايا الملحة في الشرق الأوسط.

وتابعت المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة الأمريكية تشجع دول المنطقة على المزيد من التعاون والشراكة، وتشجع على التعاون مع إسرائيل من أجل المكاسب الإضافية في الفترة المقبلة، "ونحن نشجع على التقريب من إسرائيل ودول المنطقة".

وأكملت: "الحرب الروسية غير المبررة على أوكرانيا سبب ارتفاع الأسعار والأزمة الاقتصادية، والآن يواجه العالم تحديات غير مسبوقة ويجب أن يكون هناك تعاون بين الدول".