شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2022.. استثناء الـ1500 أوائل الثانوية من قواعد التوزيع الجغرافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أقر المجلس الأعلى للجامعات قواعد تنسيق القبول للجامعات الحكومية والمعاهد للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية هذا العام للالتحاق بالجامعات العام الدراسي 2022/2023 حيث أكد انه سيتم العمل بذات قواعد التنسيق المعمول بها في العام الماضي.

ووفقا لقواعد القبول من المقرر أن یکون توزيع الـ ( 1500 ) طالب الأوائل على مستوى الجمهورية في شهادة الثانوية العامة المصرية بواقع 500 طالب شعبة علوم +500 ریاضیات + 500 أدبی ) ووفقا للترتيب المحدد من وزارة التربية والتعليم استثناء من قواعد القبول الجغرافي والإقليمي المعمول بها عند توزيعهم على الكليات والمعاهد الجامعية من خلال التنسيق الإلكترونی ، مع إعفائهم من المصروفات الدراسية في البرامج العامة بالجامعات الحكومية واستمرار تمتعهم بهذه الميزة في حالة حصولهم على تقدير ممتاز في فرقة دراسية خلال المرحلة الجامعية الأولى الطلاب

وكان المجلس الأعلى للجامعات وافق على التشكيل الجديد للجنة العليا للتنسيق للعام الجامعي 2022/2023، والذي جاء على النحو التالي: يتولى الأستاذ الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئاسة اللجنة، على أن تضم عضوية كل من، رئيس جامعة بني سويف، رئيس جامعة دمياط، رئيس جامعة القاهرة، رئيس جامعة عين شمس، رئيس جامعة مطروح، رئيس جامعة الإسكندرية، رئيس جامعة سوهاج، رئيس جامعة الفيوم، رئيس جامعة حلوان، رئيس جامعة كفر الشيخ، أمين المجلس الأعلى للجامعات، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، د. سمير شاهين الأستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة ومسئول التنسيق الإلكتروني، ومدير عام الشئون الفنية بالمجلس الأعلى للجامعات.