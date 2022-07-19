شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تكشف عقوبة الطالب صاحب واقعة الغش بامتحان الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن تطورات وقرارات رادعة بشأن واقعة الغش أثناء امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2022، مشددة على أنه تم إلغاء جميع امتحانات الطالب المشارك في الواقعة للدور الأول من العام الدراسي 2021_2022 وحرمانه من أداء امتحانات الدور الثاني لذات العام، مع احتساب عام الحرمان عام رسوب، ومنعه من دخول امتحانات العام الثاني وذلك بعد نتيجة التحقيقات التي تمت لكشف تفاصيل وملابسات الواقعة.

فيما يخص رئيس اللجنة تم خصم شهرين مع حرمانه من عمل الامتحانات لمده ٥ أعوام من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وبالنسبة لولي الأمر تم تحويله للنيابة العامة، كذلك تم تحويل الطالب ورئيس اللجنة في ذات الشأن.

جدير بالذكر أنه تم ضبط أقل من 90 حالة غش من 7 مليون امتحان تم انعقادهم وهو ما يعني نسبة 1 من 100 ألف.

وتوجه الوزارة الشكر لوزارة الداخلية وكافة الاجهزة المعنية وتؤكد ان ما تم عرضه هو حالة فردية ولا يجب ان تلهينا عن شكر كافة المسؤولين عن سير الامتحانات بنزاهة كبيرة.