شكرا لقرائتكم خبر عن طريق الجمهورية الجديدة.. رسائل ضياء رشوان بعد اجتماع الحوار الوطنى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ضياء رشوان، المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطني، إن المحور السياسي كان محور نقاشات اليوم، وتفرع منه 3 قضايا هي مباشرة الحقوق السياسية وقانون المحليات، وحقوق الإنسان.

وأضاف ضياء رشوان، خلال مؤتمر صحفى، أن المناقشات تجرى على أساس أن جميع الأطراف شركاء دون خصومة، وتابع ضياء رشوان، أن النقطة الثانية، المناقشة النهائية للمادة 18 من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفعاليات المتفرعة عنه المادة المتعلقة باللجان الفرعية والنوعية.

وفى هذا الإنفوجراف نرصد أبرز رسائل المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطني بعد الاجتماع الثانى لمجلس أمناء الحوار الوطنى:

- المناقشات تجرى على أساس أن جميع الأطراف شركاء دون خصومة

- تشكيل لجنتين فرعيتين اقتصادية واجتماعية من أعضاء مجلس الأمناء



رسائل ضياء رشوان بعد الاجتماع الثانى لمجلس أمناء الحوار الوطنى

- المحور السياسى فى الحوار الوطنى محور نقاشات وتفرعت منه 3 قضايا

- القضايا الثلاثة: مباشرة الحقوق السياسية وقانون المحليات وحقوق الإنسان

- نعمل على تلبية أولويات العمل الوطنى بصورة جامعة دون أى تقسيمات فئوية

- المراحل النهائية التى تُفرز من الحوار ستُرفع إلى رئيس الجمهورية

- الحوار الوطنى سيشمل وجهات نظر وأفكارا سياسية مختلفة

- المهم فى الحوار الوطنى أن يُلبّى طموحات الجمهور



رسائل الاجتماع الثانى لمجلس أمناء الحوار الوطنى

- انتهينا من المحور السياسى وحظى بالمناقشة الرئيسية اليوم

- إذا عمل مجلس أمناء الحوار الوطنى على أنه ممارس عام فهذا يُفسد عمله

- شكّلنا لجنتين لوضع مقترحات للمحورين "الاجتماعى والاقتصادى"

اللجنة الاقتصادية:

جودة عبد الخالق

طلعت عبد القوى

محمد فايز فرحات

أميرة صابر

اللجنة الاجتماعية:

فاطمة خفاجى

كمال زايد

جمال الكشكى

ريهام باهى