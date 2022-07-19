شكرا لقرائتكم خبر عن معهد إعداد القادة يطلق نموذج محاكاة لمجلس التغيرات المناخية لطلاب الجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت فعاليات "نموذج المحاكاة الأول للمجلس الوطنى للتغيرات المناخية" بفوج التنمية المستدامة والطاقة المتجددة والذى يقام تحت شعار منارات الحياة، برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف، والدكتور عبد المنعم الجيلانى، وكلاء المعهد، وذلك في إطار دور معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمى، للعمل على تطوير الفكر الطلابى وفى تجربة جديدة يخوضها طلاب الجامعات المصرية.

وقد أشرف أكاديميا على نموذج المحاكاة الدكتور رامي عاشور دكتور العلوم السياسية والأمن الدولى، وقام بتدريب الطلاب على تقديم التوصيات القابلة للتطبيق وذلك بالتعاون مع كلا من المهندسة ليديا عليوة مدير عام تكنولوجيا وبحوث تغير المناخ بوزارة البيئة، والمهندس محمد مصطفي مدير التدريب والتخطيط والتوعية بمكتب وزير البيئة، والسيد محمود فراج الخبير المتخصص فى الشئون الأفريقية والباحث بكلية الدراسات الأفريقية العليا جامعة القاهرة.

ومن جانبه، قال الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة، أن نموذج المحاكاة يعمل على بناء شباب واعي قادر على النفع العام للمجتمع، حتى يتمكن الطالب من خلال نماذج المحاكاة من التعرف على عمل منظمات المجتمع المدني، حيث تسهم النماذج في بناء فكر الطلاب ورفع مستوى الوعي لدى طلاب الجامعات المصرية، وطرح الرؤى السياسية المختلفة في القضايا الوطنية والعالمية المطروحة، والاستفادة من الأفكار البناءة الفاعلة، بالإضافة إلى كونها فرصة لمنح الشباب خبرات حياتية من خلال طرح الآراء والأفكار والتدريب على إدارة المناقشات والحوار الديمقراطي، حيث يهدف نموذج المحاكاة إلى رفع الوعي الإدراكي لدى الطالب الجامعى بآليات العمل فى قضية التغيرات المناخية، ويأتى ذلك فى إطار استعدادات مصر لإستضافة مؤتمر الأطراف الـ27 للتغيرات المناخية نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ.