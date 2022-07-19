شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: عيادات بعثة الحج قدمت 25 ألفا و229 كشفا للحجاج المصريين فى مكة والمدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم 25 ألفا و229 خدمة طبية للمترددين على عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، حتى مساء أمس الإثنين، متضمنة الزيارات التكرارية لمرضى الضغط، والسكر، وآلام العظام، والتي تحتاج متابعة دورية، ما بين الكشف وصرف العلاج بالمجان.

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن إجمالي دخول المستشفيات من الحجاج المصريين بلغ 36 حالة، خرج منهم 32 حالة بعد تلقيهم العلاج وتحسن حالاتهم، ليصل إجمالي الحالات المحتجزة في المستشفيات حتى مساء أمس إلى أربع حالات فقط.

وأكد عبد الغفار أن جميع الحجاج المصريين المحتجزين في المستشفيات السعودية حالاتهم مستقرة، وتتم متابعتهم، والمرور عليهم عدة مرات يوميا، كما يتم متابعة الحالات التي خرجت بعد التعافي.

وأضاف عبد الغفار أنه تم عمل التحليل السريع للكشف عن فيروس كورونا مجانا بالمطارات والموانئ لـ 1590 حاجا، بينهم 1218 تحليلا في مطار القاهرة، و122 تحليلا بمطار برج العرب، بالإضافة إلى 190 تحليلا في ميناء سفاجا، و60 تحليل بميناء الغردقة، وذلك بناء على طلب الحجاج، وضمن خدمة "معك حتى تصل بأمان".

وقال "عبد الغفار" إنه يجرى الاتصال بالحجاج للاطمئنان على حالتهم الصحية، ومتابعتهم لمدة 14 يوما من وصولهم إلى أرض الوطن، من خلال مديريات الصحة في جميع المحافظات، ضمن خدمة "معك حتى تصل بأمان"، حيث يتم الاتصال بالحجاج والاطمئنان على صحتهم وتقديم الخدمات الطبية اللازمة حال احتياجهم.

ومن جانبه، جدد الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي، ورئيس البعثة الطبية للحج، تأكيده على سلامة جميع الحجاج المصريين من أى أمراض معدية، ووجود تعاون وتنسيق تام مع كل المستشفيات، والسلطات الصحية السعودية.

وأضاف "قنديل" أن فرق البعثة الطبية، تواصل مرورها الدوري على مقرات إقامة الحجاج المصريين، والمساجد، وأماكن التجمعات وأتوبيسات المغادرين لتقديم التوعية بالاجراءات الوقائية والتعريف بمواعيد وأماكن تقديم خدمتي "اطمن على نفسك"، و"معك حتى تصل بأمان"، والتأكيد على ضرورة العزل الذاتي لمدة خمس أيام والتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات لحماية أنفسهم وأسرهم من الأمراض.

وأوضح "قنديل" أن الفرق الوقائية بالبعثة الطبية قدمت التوعية بالإجراءات الوقائية من خلال 4848 ندوة، تم تقديمها في غرف إقامة الحجاج المصريين، وأماكن تجمعاتهم في المساجد والمطاعم والفنادق، علاوة على توزيع الكمامات الطبية على الحجاج قبل توجههم للمطارات السعودية عائدين إلى مصر.

جدير بالذكر أن البعثة الطبية للحج قد خصصت أربعة أرقام تليفونية لسهولة التواصل مع البعثة الطبية في الأراضي المقدسة، وهي: (0565649245 – 0562391389 – 0547837038 – 0562392091).