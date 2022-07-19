شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن قليوب بالقليوبية بسبب عطل مفاجئ بخط المياه الرئيسي قطر 800 مم المغذي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية انقطاع المياه عن مدينة قليوب، وذلك اعتباراً من الساعة الثانية عشر منتصف الليل، اليوم، الثلاثاء 19/7/2022 وحتى الساعة السابعة صباح اليوم التالي.

وأوضحت الشركة - فى بيان لها- أن الانقطاع نظرا لحدوث كسر مفاجئ بخط المياه الرئيسي قطر 800 مم المغذي لمدينة قليوب.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.