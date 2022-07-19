شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان: الحوار الوطنى سيشمل وجهات نظر وأفكارا سياسية مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ضياء رشوان، المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطنى، إن الحوار الوطنى سيشمل وجهات نظر وأفكار سياسية مختلفة، وكل شئ سيكون بالتأكيد موجودا على مائدة الحوار الوطنى، حتى يخرج بمشروعات قابلة للتنفيذ وتكون دستورية في الوقت ذاته.

وأضاف رشوان، فى مؤتمر صحفى عقب الاجتماع الثانى لمجلس أمناء الحوار الوطني بالأكاديمية الوطنية للتدريب، أن الأمانة الفنية للحوار الوطني هى وسيلة للتواصل والحوار، وكل عضو بمجلس أمناء الحوار الوطنى يعلم احتياجات الناس ويرغب في تلبية متطلباتهم بطرحها على مائدة الحوار، أما فيما يتعلق بالأمن القومي والسياسية الخارجية، فليس هناك مصريا واحدا يختلف على حقوق مصر في خارج البلاد، مثل قضية سد النهضة والحق التاريخي في المياه.

وتابع ضياء رشوان، أنه لا يوجد ملاحظات على السياسة الخارجية بالحوار الوطني، لاسيما في تنوع العلاقات الخارجية، وكذلك تنوع مصادر السلاح، لذلك لا يمكن إهدار وقت المصريين في قضايا متفق عليها.