شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان: شكلنا لجنتين لوضع مقترحات للمحورين "الاجتماعى والاقتصادى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ضياء رشوان، المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطني، إن مجلس الأمناء شكل لجنتين، تتكون كل لجنة من 4 أعضاء، من شأنهما وضع مقترح محدد للمحورين، الاجتماعي والاقتصادي، كل على حدة.

أضاف رشوان، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الثاني لمجلس أمناء الحوار الوطني بالأكاديمية الوطنية للتدريب، أن اللجنة الاقتصادية، تشكلت من كل من "جودة عبد الخالق، طلعت عبد القوي، محمد فايز فرحات، والنائبة أميرة صابر"، أما اللجنة الاجتماعية، تتشكل من "فاطمة خفاجي، وكمال زايد وجمال الكشكي، وريهام باهي".

وأوضح المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطني، أن اللجنة الاقتصادية سوف تقدم لمجلس الأمناء ما لديها من مقترحات للقضايا الفرعية لمناقشتها.

وأكد أنه لا يوجد حبس جماعي في القانون المصري، وكل متهم، متهم في نفسه وبالتالي النيابة لا تملك الإفراج الجماعي عن المحبوسين، وأن النيابة العامة والمحكمة المختصة في الحبس الاحتياطي هما فقط الجهتان المنوطتان دون غيرهما للبت في هذا الأمر.