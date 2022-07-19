شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان: المهم فى الحوار الوطنى أن يلبى طموحات الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ضياء رشوان، المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطني، إنه تم تشكيل لجنتين فرعيتين اقتصادية واجتماعية من أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني.

وأضاف المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطني، خلال مؤتمر صحفى، أن الأهم في الحوار الوطنى تلبية طموحات الجمهور، فقد رأينا من خلال العرض ماذا يريد الجمهور، لافتا أن دور النخب بكل أنواعها السياسية والإعلامية والثقافية أن تلبى ما يرغب به الجمهور العام، وإذا أحسن هؤلاء التعبير عنه قاموا بدورهم.

وبشأن ما إذا كانت التوصيات التي ستخرج من الحوار الوطنى ملزمة من عدمه، قال ضياء رشوان: المراحل النهائية التي تفرز من الحوار سترفع لرئيس الجمهورية والرئيس يكون أمامه بدائل واختيارات مدروسة وجاهزة وسيختار الرئيس ما يراه الأصلح من بينها.

وقال ضياء رشوان، إن المحور السياسي كان محور نقاشات اليوم، وتفرغ منه 3 قضايا هي مباشرة الحقوق السياسية وقانون المحليات وحقوق الإنسان، مضيفا: أن المناقشات تجرى على أساس أن جميع الأطراف شركاء دون خصومة.

وتابع ضياء رشوان، أن النقطة الثانية، المناقشة النهائية للمادة 18 من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفعاليات المتفرعة عنه المادة المتعلقة باللجان الفرعية والنوعية.