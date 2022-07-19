شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس أمناء الحوار الوطنى يعقد مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل اجتماعه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل، المؤتمر الصحفى الذى يعقده مجلس أمناء الحوار الوطنى، لوسائل الإعلام المصرية والأجنبية، لإعلان ما تم خلال اجتماعه.

وكان مجلس أمناء الحوار الوطنى، عقد ظهر اليوم الثلاثاء، ثانى جلساته، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، استعرض فيه رئيس الأمانة الفنية، ما ورد إلى الأمانة من مقترحات وموضوعات الحوار الوطني، وجهات التقدم بها، وذلك خلال اجتماع مجلس الأمناء الذى يعقد الآن، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

كما شهد الاجتماع المناقشة النهائية للمادة (18) من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفعاليات المتفرعة عنه (المادة المتعلقة باللجان النوعية والفرعية)، ومناقشة اقتراحات الأعضاء فيما يخص جدول أعمال الحوار وجلساته وفعالياته، وما يستجد من أعمال.

يذكر أن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أكد من قبل أنه استمرار لتأكيد حق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار، فممثلو وسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية، مدعوون لمتابعة اجتماع مجلس أمناء الحوار والمؤتمر الصحفي الذي سيعقبه، اليوم الثلاثاء الموافق 19 يوليو الحالي الساعة 12 ظهرا، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك بدون دعوة مسبقة، وفقط بموجب بطاقات وخطابات الاعتماد من نقاباتهم وجهاتهم الصحفية والإعلامية.