شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. السبت المقبل إجازة رسمية بمناسبة ثورة 23 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، رئيس الوزراء: السبت المقبل إجازة رسمية بمناسبة ثورة 23 يوليو، حيث أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً باعتبار يوم السبت، الموافق 23 من شهر يوليو 2022، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو المجيدة.

رئيس الوزراء: السبت المقبل إجازة رسمية بمناسبة ثورة 23 يوليو

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً باعتبار يوم السبت، الموافق 23 من شهر يوليو 2022، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو المجيدة.

إصابة 14 شخصا فى انقلاب سيارة بملوى جنوب المنيا

أصيب 14 شخصا جميعهم عمال إثر إنقلاب سيارة ربع نقل أمام مصنع سكر ملوى فى جنوب محافظة المنيا، مساء اليوم الثلاثاء، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج، ويأتى الحادث بعد ساعات من اصطدام أتوبيس بالصحراوى الشرقي بسيارة نقل بمقطورة ما أسفر عن مصرع 23 وإصابة 32.

شاهد مقاتلات صربيا ترافق طائرة الرئيس السيسى فور دخول المجال الجوى

رافقت المقاتلات الصربية- شرفياً- طائرة الرئيس عبد الفتاح السيسي ترحيباً به منذ دخول المجال الجوي الصربى وحتى الهبوط في مطار بلجراد.

استئناف القاهرة تحدد جلسة الغد لمحاكمة المتهمين بقتل الإعلامية شيماء جمال

حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمد حسين عبد التواب عضو مجلس القضاء الأعلى، جلسة غدا الأربعاء أمام محكمة جنايات الجيزة، وذلك لبدء محاكمة المتهمين أيمن عبد الفتاح محمد حجاج، وحسين محمد إبراهيم الغرابلي (محبوسين احتياطيا) في قضية اتهامهما بارتكاب جريمة قتل الإعلامية شيماء جمال عمدا مع سبق الإصرار.

نقاط لا تفوتك فى الأحياء لغات.. أهم توقعات الأسئلة وشكل ورقة الامتحان (فيديو)

يقدم ”الخليج 365” خدمة مجانية لطلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، حيث يمكنهم متابعة أقوى المراجعات النهائية على ”الخليج 365” بمواد تعليمية مبسطة وميسرة وتشمل كافة أجزاء المنهج في كل المواد الدراسية بكافة فروعها وملخصات لن تخرج عنها الأسئلة.

فرنسا تعلن احتراق أكثر من 67 ألف فدان من غابات الصنوبر فى منطقة جيروند

أعلنت فرنسا عن احتراق أكثر من 27 ألف هكتار "ما يوازى 67.5 ألف فدان" من غابات الصنوبر في منطقة جيروند ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

مصطفى محمد يتوجه إلى فرنسا ويودع جالاتا سراى بالدموع.. فيديو

ودع الدولي المصري مصطفي محمد، فريق جالاتا سراي وجماهيره ، بكلمات مؤثرة قبل السفر إلي فرنسا، لإجراء الكشف الطبي في نانت الفرنسي.

الرئيس الصربى يستقبل الرئيس السيسى بمطار بلجراد

استقبل الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش الرئيس عبد الفتاح السيسي بمطار العاصمة بلجراد.

رويترز: الاتحاد الأوروبى سيخفف العقوبات على بنوك روسيا لتسهيل تجارة الغذاء

قالت وكالة "رويترز" إن الاتحاد الأوروبي يتجه نحو تخفيف العقوبات على على بنوك روسيا لتسهيل تجارة الغذاء.

الصحة: نسبة إصابة الرئتين بالمتحور الجديد لكورونا 3%

أكد الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان أن نسبة إصابة الرئتين بالمتحور الجديد لكورونا من 2 إلى 3%، مشيرا إلى أن نسبة الحالات الشديد المصابة بفيروس كوفيد 19 ضئيلة جدا.

قرد على قوائم المطلوبين فى اليابان.. أصاب 10 أفراد بينهم أطفال

تبحث الشرطة اليابانية عن قرد هاجم 10 أشخاص خلال أسبوعين، وتحديدا منذ 8 يوليو، في منطقة أوجوري بمحافظة ياماجوتشي في جنوب غرب البلاد، حيث أقدم القرد على إصابة طفلة رضيعة بعد اقتحام منزل أسرته.

إحالة عامل بمطاعم عالمية للجنايات لتصويره سيدات داخل دورة مياه بالساحل الشمالى

أحالت نيابة العلمين بمطروح، المتهم "ع.م.ع" عامل بمطعم شهير يتبع سلسلة مطاعم عالمية فرع الساحل الشمالى، إلى محكمة جنايات مطروح الدائرة الأولى برئاسة المستشار عزت كامل مصطفى رئيس المحكمة وبعضوية الدكتور المستشار أيمن أحمد رمضان، والمستشار ياسر يوسف، والمستشار مصطفى قايد محمود وسكرتير المحكمة محمود بلال، بتهمة تصوير السيدات داخل دورة المياه، والتحرش بالمجني عليها "ن.م.أ"

صورة الأشقاء الـ3 فى حادث مصرع 6 من أسرة واحدة بسبب انهيار حفرة بقنا

ينشر الخليج 365 صورة الأشقاء الـ3 الذين لقوا مصرعهم في انهيار حفرة علي 6 أشخاص، اليوم الثلاثاء، بقرية العركي التابعة لمركز فرشوط بقنا.

مقتل عنصر إجرامى بحوزته رشاش جرينوف و26 كيلو مخدرات فى أسوان

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة - سبق إتهامه فى 15 قضية ما بين " ضرب - سرقة بالإكراه شروع فى سرقة - حريق عمد - مقاومة سلطات - مخدرات"، مقيم بقرية سبيل العرب دائرة مركز شرطة كوم أمبو بمديرية أمن أسوان، ومطلوب التنفيذ عليه بالسجن المؤبد فـى 5 جنايات " قتل عمد - مخدرات - سرقة "، وعقوبات بالحبس 45 سنة فى 8 قضايا أبرزها "سلاح - استعمال قوة - سرقة - حريق عمد".

سفير مصر فى صربيا: زيارة الرئيس السيسى الأولى لرئيس مصرى منذ 35 عاما

شدد السفير باسل صلاح سفير مصر لدي صربيا، علي أهمية الزيارة التي يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى العاصمة بلجراد، والتي تعتبر زيارة تاريخية وهي أول زيارة لرئيس مصري إلي صربيا منذ 35 عاماً.