شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: لا سبيل لتسوية الأزمات إلا بالحل السياسى.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الأربعاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، الرئيس السيسى يؤكد لوزيرة الخارجية الألمانية: لا سبيل لتسوية الأزمات إلا بالحل السياسى.. الرئيس: نتطلع لتعظيم التنسيق والتشاور مع الجانب الألمانى خلال الفترة المقبلة بشأن مختلف الملفات.. أنالينا بيربوك تؤكد التزام حكومة بلادها بتعزيز أطر التعاون المشترك مع مصر فى كل المجالات.. الرئيس يشارك فى مائدة مستديرة مع ممثلى مجتمع الأعمال ورؤساء كبرى الشركات الألمانية: مواصلة جهود الإصلاح والتطوير فى ظل رؤية مصر 2030.

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ـ الرئيس السيسى يؤكد لوزيرة الخارجية الألمانية: لا سبيل لتسوية الأزمات إلا بالحل السياسى.. الرئيس: نتطلع لتعظيم التنسيق والتشاور مع الجانب الألمانى خلال الفترة المقبلة بشأن مختلف الملفات.. أنالينا بيربوك تؤكد التزام حكومة بلادها بتعزيز أطر التعاون المشترك مع مصر فى كل المجالات.. الرئيس يشارك فى مائدة مستديرة مع ممثلى مجتمع الأعمال ورؤساء كبرى الشركات الألمانية: مواصلة جهود الإصلاح والتطوير فى ظل رؤية مصر 2030

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